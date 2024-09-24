Угрожая ножом, ограбил салон красоты в Киеве: суд вынес приговор преступнику. Фото

В Киеве суд признал виновным мужчину в разбойном нападении на салон красоты в Святошинском районе. Он, угрожая ножом, заставил работницу заведения отдать все деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие четыре года злоумышленник проведет за решеткой, а также у него будет конфисковано все принадлежащее ему имущество.

"Событие произошло в апреле этого года. Тогда в полицию от работницы заведения поступило сообщение о том, что в помещение ворвался неизвестный мужчина, лицо которого было спрятано бафом, и, угрожая ножом, отобрал у нее три тысячи гривен", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно установили, что в совершении преступления причастен 25-летний уроженец Херсона. Его задержали и изъяли вещественные доказательства в ходе обыска дома.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении разбойного нападения, совершенного во время действия военного положения, и приговорил к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали двух молодых людей, которые, по информации следствия, причастны к ограблению подростков в Печерском районе Киева. Злоумышленники избили несовершеннолетних, забрали их гаджеты и скрылись.

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