Угрожая электрошокером и газовым баллончиком ограбил магазин: в Киеве задержали подозреваемого. Фото

В Киеве правоохранители оперативно задержали подозреваемого в ограблении продавщице магазина. Нападающий, угрожая электрошокером и газовым баллончиком, забрал деньги из кассы и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от 19-летней работницы минимаркета в Соломенском районе о том, что в помещение вошел мужчина и, угрожая электрошокером и газовым баллончиком, заставил ее отдать около девяти тысяч гривен.

"Полицейские оперативно установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 32-летний уроженец Харьковской области. Сотрудники полиции изъяли часть похищенных средств, а также находившиеся при нем электрошокер и газовый баллон", – рассказали в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил пенсионерку. Злоумышленник сорвал с шеи пострадавшей золотое украшение и скрылся.

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