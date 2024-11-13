Угрожали насилием над матерью и требовали несуществующий долг: на Киевщине задержали двух 'правохранителей'. Фото

В Киевской области правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, требовали у местного жителя несуществующий долг в сумме 5 тысяч долларов США Злоумышленники представлялись работниками одной из силовых структур,

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Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киевщины и Киевской областной прокуратуры.

"По данным следствия, фигуранты, представляясь оперативными работниками одной из силовых структур, угрожали потерпевшему лишением свободы, а также насилием в отношении него и его матери. При этом требовали несуществующий долг в сумме 5000 долларов США за решение вопроса о закрытии уголовного производства", – рассказали правоохранители.

Злоумышленниками оказались двое 30-летних жителей Броварского района. По факту вымогательства открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, полицейские в Одесской области задержали группу злоумышленников, которые выдавали себя за правоохранителей и сотрудников ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве стражи порядка задержали двух злоумышленников, которые, по информации следствия, требовали у мужчины 12 500 долларов США несуществующего долга. В случае отказа они угрожали расправой потерпевшему.

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