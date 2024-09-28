Угрожал взорвать гранату из-за ревности к сожительнице: в Киевской области задержали рецидивиста. Фото

В городе Славутич Киевской области задержали ранее судимого мужчину, который угрожал знакомому гранатой из-за ревности к своей сожительнице. Кроме того, у него дома нашли и изъяли фугасный зажигательный снаряд.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился житель города Славутич и сообщил, что стал свидетелем, как в квартире дома мужчина угрожал знакомому гранатой.

"Полицейские выяснили, что накануне между злоумышленником и его знакомым на почве ревности к сожительнице возник спор. Во время ссоры фигурант взял гранату и начал угрожать присутствующим ее применить. Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности", – рассказали в пресс-службе.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника был обнаружен осколочный фугасный зажигательный снаряд. Также полицейские изъяли корпус гранаты Ф-1 с запалом, который последний успел закопать в лесополосе на окраине города.

По фактам хранения боеприпасов и угрозы убийством открыты уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, пытавшегося убить родного брата из-за конфликта по праву собственности на квартиру. Злоумышленник бросил в окно жилья родственника гранату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!