Угрожал гражданским убийством, чтобы завладеть их вещами: полицейские Киевщины сообщили о подозрении оккупанту. Фото

Правоохранители установили личность еще одного военного преступника. Российский военный подозревается в жестоком обращении с гражданским населением Броварского района Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что с 8 по 31 марта 2022 года военнослужащий ЗС РФ, офицер гаубично-артиллерийского дивизиона 30 ОМСБР Центрального военного округа России во время оккупации совершал нарушения законов и обычаев войны и жестоко обращался с гражданским населением", – говорится в сообщении

В селе Бобрик Броварского района 34-летний российский военный проник на территорию домовладения, где запугивал местных жителей. Военный преступник неоднократно наводил на гражданских лиц оружие и угрожал им убийством, чтобы завладеть их имуществом.

По факту жестокого обращения с гражданским населением российскому военному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили дежурного военного преступника, причастного к военным преступлениям в Буче Киевской области. Российский военный во время оккупации города пытался застрелить безоружного местного жителя.

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