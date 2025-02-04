Пытался застрелить безоружного жителя Бучи: сообщили о подозрении российскому командиру. Фото

Правоохранители разоблачили очередного военного преступника, причастного к военным преступлениям в Буче Киевской области. Российский военный во время оккупации города пытался застрелить безоружного местного жителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Идентифицирован военнослужащий из России, пытавшийся застрелить жителя Бучи. Подозреваемый – командир взвода 3-й парашютно-десантной роты 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ", – рассказали в пресс-службе.

Как установило следствие, в марте 2022 года злоумышленник вместе с другими российскими военными во время патрулирования улиц Бучи заметил местного жителя, шедшего в свой дом.

Отмечается, что безо всякого предупреждения они открыли огонь из автоматов в направлении мужчины. Потерпевший успел забежать на территорию ближайшего домовладения и скрылся в доме.

Оккупант пошел за потерпевшим, нашел место, где он прятался, и выстрелил в него из автомата. Военный преступник подошел к украинцу, который лежал на полу без признаков жизни, толкнул его ногами и заключил, что потерпевший умер. Однако бучанец получил телесные повреждения средней степени тяжести и остался жив.

"Подозреваемый военнослужащий из России во второй раз привлекается к уголовной ответственности за действия, связанные с умышленным убийством гражданских лиц. При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора военнослужащему из России сообщено о подозрении в законченном покушении на нарушение законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить российских военных, причастных к военным преступлениям. Злоумышленники замучили офицера Национальной академии Службы безопасности во время оккупации Бучи.

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