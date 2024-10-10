Угрожает до 8 лет тюрьмы: в Киеве арестовали провокатора, который насмехался над погибшими Героями на Майдане. Фото

Правоохранители арестовали провокатора, который насмехался над погибшими Героями на Майдане в столице. Ему грозит до 8 лет заключения.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что мужчина также является очередным пророссийским агитатором, который оправдывал военные преступления оккупантов, ожидал захвата Киева и "присоединения" Украины к составу РФ.

В СБУ добавили, что задержанным оказался столичный учитель музыки. Он является идеологическим приверженцем кремлевского режима. После частных занятий мужчина записывал провокационные видеоролики и публиковал пророссийские фейки.

СБУ и Нацполиция задержали его "по горячим следам" сразу после того, как он выложил в сеть видеоролик, записанный у места памяти погибших Героев на Майдане Незалежности. На этом видео он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины.

В ходе расследования СБУ установила, что он создал два Telegram-канала, в которых героизировал рашистов и распространял дезинформацию о Силах обороны. Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факт преступной деятельности фигуранта против нашего государства.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины ("Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников").

10 октября по ходатайству ОГП фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что 7 октября в Киеве мужчина поиздевался над импровизированной аллеей памяти павших воинов на Майдане Незалежности. Он пренебрежительно высказывался о защитниках, отдавших свою жизнь в боях с российскими оккупантами, и делал заявления о "культе смерти" посреди украинской столицы.

Уже 8 октября мужчина, поиздевавшийся над импровизированной Аллеей памяти павших воинов на Майдане Незалежности, был задержан правоохранителями. Он унижал военных и отрицательно выражался в сторону украинского общества.

Позже стало известно о том, что мужчина на видео – это Денис Виценко – "киевский музыкант, основатель музыкальных проектов, музыкальный преподаватель, автор многих песен и человек, отыгравший множество концертов", как о нем пишут в сети.

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