Издевался над Аллеей памяти погибших героев на Майдане Незалежности: в Киеве задержали злоумышленника. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который поиздевался над импровизированной Аллеей памяти павших воинов на Майдане Незалежности. Он унижал военных и отрицательно выражался в сторону украинского общества.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

"Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных. В частности, защитников, погибших защищая украинский народ от российского агрессора", – рассказали в пресс-службе.

На видео присутствует нецензурная лексика! 18+

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили злоумышленника и задержали его вблизи места жительства. Им оказался уроженец Харькова, 1979 года рождения, в последнее время проживающий в столице.

По факту оправдания или признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины начато уголовное производство. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали очередную поклонницу "русского мира". Уроженка Донетчины во время воздушной тревоги радовалась российскому обстрелу столицы, называла уходящих в укрытие украинцев крысами.

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