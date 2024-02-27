Угрожает до 10 лет тюрьмы: в Киеве прокуроры не дали закрыть дело VIP-наркодилера Юрия Чернецкого. Фото

В Киеве продолжат рассматривать дело VIP-наркодилера Юрия Чернецкого. Прокуроры в Киевском апелляционном суде добились отмены незаконного решения о ее закрытии.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"При принципиальной позиции прокуроров Киевской городской прокуратуры Киевский апелляционный суд отменил незаконное определение Печерского районного суда о закрытии уголовного производства по обвинению киевлянина в систематическом незаконном сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боевых припасов. Дело направлено на новое рассмотрение в Печерский районный суд", – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, 25 августа 2022 года в Киеве задержали мужчину по подозрению в торговле кокаином. У него изъяли расфасованный для продажи наркотик на сумму около 5 тысяч долларов. Вскоре выяснилось, что задержанным оказался украинский бизнесмен и артист Юрий Чернецкий.

Наркодилеру сообщили о подозрении в систематическом незаконном сбыте кокаина в местах массового пребывания граждан и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Позднее его жена певица Инна Воронова объявила в сети сбор денег на залог в размере 4 млн. грн. Он предложила подписчикам скинуться по 1 тыс. гривен, а пообещала бесплатный концерт. Такой призыв в разгар полномасштабной войны возмутил украинцев.

По результатам досудебного расследования обвинительный акт еще в октябре 2022 года был направлен в Печерский районный суд. Впрочем, в мае 2023 года постановлением судьи Печерского районного суда по ходатайству адвоката обвиняемого суд закрыл дело в связи с окончанием после уведомления лицо о подозрении сроков досудебного расследования. Прокуратура обжаловала это решение и дело отправили на рассмотрение в суде.

Следует отметить, что по другому делу о сбыте кокаина этот же мужчина Бориспольским судом уже приговорен к 5 годам лишения свободы, он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, сбывавшего оружие, боеприпасы и наркотики, отправляя по Украине с помощью сервиса почтовых отправлений. Его ежемесячный "заработок" достигал 200 тысяч гривен.

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