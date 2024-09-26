Похитили и пытали иностранца, требуя $100 тысяч: правоохранители Киева задержали злоумышленников. Подробности и фото

Полицейские Киева разоблачили четверых правоохранителей, которые, по информации следствия, причастны к похищению и пыткам гражданина Турции. Такими методами фигуранты потребовали у ИТ-специалиста 100 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, а также в Офисе генпрокурора и Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

"Как выяснили правоохранители, к совершению преступления причастны четверо ранее судимых местных жителей от 27 до 51 года. Организатором оказался 38-летний гражданин РФ, проживавший в Киевской области и ранее отбывавший наказание за участие в террористической группировке, воевавшей против сил АТО", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили полицейские, лидер группы был знаком с иностранцем, работающим в сфере ИТ, и знал, что у потерпевшего есть значительная сумма денег, которыми он решил завладеть. Для этого его подельники переоделись в форму одного из правоохранительных подразделений и напали на мужчину возле его дома. Затолкав в микроавтобус, его отвезли в гаражное помещение, где избивали и угрозами убийством требовали у него 100 тысяч долларов США. В результате длительной пытки злоумышленники завладели частью наличных денег и средствами из криптокошелька.

Полицейские и работники СБУ задержали злоумышленников, когда они везли заложника в багажнике своего автомобиля в лес. Во время обысков у них изъяли оружие, наркотики и микроавтобус Volkswagen, используемый ими для совершения преступления.

По этим фактам открыто четыре уголовных производства, в частности за пытки и похищение человека, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить двух злоумышленников, которые на Печерске похитили мужчину. После этого они требовали у потерпевшего 50 тысяч долларов США, которые он якобы должен.

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