Похитили мужчину и требовали $50 тысяч: в Киеве будут судить двух злоумышленников. Фото

В Киеве будут судить двух злоумышленников, которые на Печерске похитили мужчину. После этого они требовали у потерпевшего 50 тысяч долларов США, которые он якобы виноват.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2023 года на столичном Печерске обвиняемые силой затянули 29-летнего мужчину в свой автомобиль с целью получить от него деньги, которые он якобы виноват. При себе потерпевший имел 2500 долларов США и мобильный телефон, которые присвоил один из похитителей. Обвиняемые обещали отпустить мужчину, если он заплатит им 50 тысяч долларов США", – рассказали в пресс-службе.

Потерпевшего содержали в неволе трое суток, между тем правоохранители уже искали его и вышли на след похитителей. После их задержания мужчину отпустили.

Следствие по фактам похищения, незаконного лишения свободы человека, группой лиц, по корыстным мотивам, грабежу и вымогательству, совершенным в условиях военного положения, завершено. Обвинительный акт в отношении двух мужчин 24 и 25 лет направлен в суд для рассмотрения по существу. К обвиняемым в настоящее время применены меры пресечения в виде содержания под стражей, без внесения залога.

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