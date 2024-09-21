Угнал в Киеве авто, чтобы продать его на запчасти: подозревают рецидивиста. Фото и видео

Правоохранители Киева задержали злоумышленника, который угнал у киевлянина автомобиль и сдал его на запчасти. Чтобы остаться незамеченным, 49-летний житель Черновцов сменил номерные знаки на машине и поехал в другую область, где выручил за нее 3 тысячи долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился киевлянин и сообщил о угоне автомобиля Toyota.

"Мы провели первоочередные оперативные мероприятия и установили движение похищенного автомо. Как оказалось, злоумышленник, имея такое же транспортное средство, сменил номерные знаки похищенного автомобиля на собственные и выехал в другую область, где продал автомобиль на запчасти за три тысячи долларов, выдавая его за свой. Благодаря слаженной работе всех оперативных служб, мы установили местонахождение автомобиля, который уже был в разобранном состоянии и изъяли доказательства", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали – им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 49-летний житель Черновцов. Ему сообщили о подозрении, а суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, похитил скутер. Злоумышленник попросил у владельца сфотографироваться на двухколесном транспорте, но когда сел на него, сразу поехал в неизвестном направлении.

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