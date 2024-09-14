Попросил сфотографироваться на скутере и угнал его: в Киеве будут судить злоумышленника. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, угнал скутер. Злоумышленник попросил у владельца сфотографироваться на двухколесном транспорте, но когда сел на него, сразу поехал в неизвестном направлении.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в начале августа к ним поступило сообщение о похищении электрического скутера.

"Тогда полицейские установили, что злоумышленник, воспользовавшись доверием владельца, сел на транспортное средство, чтобы сделать фото, но вдруг завел скутер и уехал в неизвестном направлении. Однако через несколько часов после совершения преступления правоохранители нашли транспортное средство и задержали подозреваемого. Им оказался киевлянин 1995 года рождения", – напомнили в пресс-службе.

Следствие по факту незаконного завладения транспортным средством завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор двум злоумышленникам, напавшим на мужчину с ножом и пытавшимся отобрать его автомобиль Mercedes-Benz. В дальнейшем нападавшие собирались продать элитную машину.

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