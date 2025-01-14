Угнал с территории СТО машину, которая предназначалась для ВСУ: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

Правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, похитил автомобиль, предназначенный для ВСУ. Мужчина уехал со станции технического обслуживания на чужом автомобиле.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на днях в них поступило сообщение о похищении машины на улице Вересневой в Дарницком районе. Информацию о преступлении оперативный дежурный передал всем патрулям по городу.

"Полицейские установили, что на территорию СТО зашел неизвестный мужчина и заметил незакрытый автомобиль "УАЗ", который проходил техосмотр и в дальнейшем должен был передаваться владельцем на нужды Вооруженных сил Украины. Злоумышленник сел в салон, завел двигатель и уехал с места в неизвестном направлении", – уточнили в пресс-службе.

Чтобы найти и задержать вероятного злоумышленника, полицейским понадобилось около часа. Им оказался 52-летний житель Ровенской области, ранее судимый за имущественные преступления, на несколько дней приехавший в столицу.

По факту незаконного завладения транспортным средством открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева двое мужчин пригласили знакомого отдохнуть в кафе, где избили и ограбили его. После этого злоумышленники еще и угнали машину своего товарища.

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