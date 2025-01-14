Угнал с территории СТО машину, которая предназначалась для ВСУ: в Киеве задержали рецидивиста. Фото
Правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, похитил автомобиль, предназначенный для ВСУ. Мужчина уехал со станции технического обслуживания на чужом автомобиле.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Как рассказали правоохранители, на днях в них поступило сообщение о похищении машины на улице Вересневой в Дарницком районе. Информацию о преступлении оперативный дежурный передал всем патрулям по городу.
"Полицейские установили, что на территорию СТО зашел неизвестный мужчина и заметил незакрытый автомобиль "УАЗ", который проходил техосмотр и в дальнейшем должен был передаваться владельцем на нужды Вооруженных сил Украины. Злоумышленник сел в салон, завел двигатель и уехал с места в неизвестном направлении", – уточнили в пресс-службе.
Чтобы найти и задержать вероятного злоумышленника, полицейским понадобилось около часа. Им оказался 52-летний житель Ровенской области, ранее судимый за имущественные преступления, на несколько дней приехавший в столицу.
По факту незаконного завладения транспортным средством открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева двое мужчин пригласили знакомого отдохнуть в кафе, где избили и ограбили его. После этого злоумышленники еще и угнали машину своего товарища.
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