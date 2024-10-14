Угнал из машины деньги, документы и гаджет водителя: в Киеве оперативно задержали рецидивиста. Фото

В Киеве задержан ранее судимый мужчина, который, по информации следствия, похитил из кабины грузовика сумку водителя, в которой были деньги, мобильный телефон и документы. Чтобы найти злоумышленника, правоохранителям понадобилось несколько часов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением о краже из автомобиля обратился 55-летний житель Соломенского района Киева. Он рассказал, что неизвестный, заметив открытую дверь его грузовика, воспользовался отсутствием водителя и похитил сумку, в которой было 26 тысяч гривен и личные вещи.

"Оперативщики совместно с сотрудниками криминального анализа в течение нескольких часов установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний киевлянин, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей и привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений", – уточнили в пресс-службе.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разыскали и задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к серии краж. Информацию о его "деятельности" граждане сообщили в социальных сетях.

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