Угнал автомобили жителей Киевщины и переправил их в Беларусь: будут судить российского оккупанта. Фото

В Украине будут судить еще одного военнослужащего страны-агрессора ФР, причастного к военным преступлениям. Злоумышленник завладел автомобилями мирных жителей Киевской области, а затем переправил их в Беларусь.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Оккупанту грозит до 12 лет лишения свободы.

"Согласно материалам досудебного расследования, в марте 2022 года военнослужащий спецотряда быстрого реагирования "Терек" управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по чеченской республике, вместе с сотрудниками врывался в дома мирных жителей села Катюжанка. Угрожая оружием и убийством, он забрал у владельцев транспортных средств ключи и свидетельства о регистрации автомобилей. Таким образом оккупант завладел двумя автомобилями", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем в сопровождении военной техники угнанные машины вывезли на территорию Республики Беларусь. Следует добавить, что преступления оккупантов были зафиксированы на видеорегистраторе одного из автомобилей, который они оставили на территории Украины.

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители идентифицировали еще одного военнослужащего России, причастного к военным преступлениям в Киевской области. Злоумышленник участвовал в расстреле гражданского автомобиля в Гостомеле.

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