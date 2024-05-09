Причастен к расстрелу гражданского автомобиля в Гостомеле: идентифицирован еще один российский оккупант. Фото

Правоохранители идентифицировали еще одного военнослужащего России, причастного к военным преступлениям на Киевщине. Злоумышленник участвовал в расстреле гражданского автомобиля в Гостомеле.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"По данным следствия, в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле подозреваемый совместно с сослуживцами открыл огонь на поражение по гражданскому автомобилю, двигавшемуся в сторону города Буча. Водитель транспортного средства получил многочисленные огнестрельные ранения. Впоследствии пострадавшему удалось спастись", – рассказали в прокуратуре.

Приказ на убийство гражданского населения и расстрел всех без исключения автомобилей, проезжавших мимо боевых позиций по улицам Шевченко и Свято-Покровской, оккупанты получили от своего командира. В общей сложности военнослужащие указанного отряда во время пребывания на позициях в Гостомеле причастны к расстрелу 12 транспортных средств, в результате чего убиты 11 граждан, а – 15 ранены.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении бойцу-снайперу спецподразделения "Заслон" войск нацгвардии РФ по Красноярскому краю по фактам нарушения законов и обычаев войны. Ранее прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении офицера нацгвардии РФ, который вместе с подозреваемым участвовал в оккупации Киевщины и расстреле этого автомобиля в Гостомеле.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить офицера разведроты вооруженных сил страны-агрессора РФ, причастного к военным преступлениям. Оккупант угрожал убийством, имитировал ампутацию конечностей и избивал жителя Бучи Киевской области.

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