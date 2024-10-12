Угнал авто, а затем протаранил на нем микроавтобус: в Киеве задержали подозреваемого. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угнал автомобиль Volkswagen Passat. В дальнейшем он справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине микроавтобусом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился житель Днепровского района Киева. Мужчина сообщил о том, что неизвестный завладел его автомобилем Volkswagen Passat, припаркованным у дома.

"Во время розыскных мероприятий оперативники отследили маршрут движения злоумышленника и вскоре разыскали его вместе с угнанным транспортным средством. Выяснилось, что 23-летний киевлянин заметил машину на парковке и, воспользовавшись тем, что потерпевший оставил ключ в замке зажигания, завел авто и тронулся с места. В дальнейшем, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным микроавтобусом на обочине", – уточнили в полиции.

По факту незаконного завладения транспортным средством открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ранее судимого мужчину подозревают в угнании автомобиля. По информации следствия в Бортничах ранее судимый местный житель откатил легковушку с соседней улицы на территорию своего домовладения, чтобы потом продать ее.

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