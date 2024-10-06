Собственноручно откатил легковушку в свой двор, чтобы потом продать: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

В Киеве ранее судимый мужчина подозревается в угнанном автомобиле. По информации следствия в Бортничах ранее судимый местный житель откатил легковушку с соседней улицы на территорию своего домовладения, чтобы затем продать ее.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о угоне автомобиля на улице Ивана Дьяченко в столичных Бортничах. Мужчина рассказал, что утром обнаружил отсутствие своего авто "Таврия", которое он припарковал у дома.

"Машину обнаружили на соседней улице на территории чужого домовладения. Впоследствии оперативники задержали владельца дома, который ночью самостоятельно откатил транспортное средство и в дальнейшем планировал продать его. Им оказался ранее судимый за грабеж и хранение наркотических веществ 34-летний киевлянин", – уточнили в пресс-службе.

По факту незаконного завладения транспортным средством открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали злоумышленника, который угнал у киевлянина автомобиль и сдал его на запчасти. Чтобы остаться незамеченным, 49-летний житель Черновцов сменил номерные знаки на машине и поехал в другую область, где выручил за нее 3 тысячи долларов.

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