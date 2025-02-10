Резонансное убийство пенсионера на АЗС в Киеве: злоумышленника отправят на принудительное лечение. Фото и подробности

Мужчину, выстрелом в голову убившего пенсионера на АЗС в Киеве, направят на принудительное лечение в психбольницу со строгим наблюдением. Трагедия произошла в сентябре 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Следствие по этому факту завершено.

"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева в суд направлено ходатайство о применении к подозреваемому в умышленном убийстве мужчины на АЗС принудительных мер медицинского характера. Его направят в заведение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, 18 сентября 2024 года на АЗС на Кольцевой дороге мужчина с ружьем подошел к 65-летнему пенсионеру, который собирался сесть в собственный автомобиль. После короткого диалога он злоумышленник выстрелил в голову владельца машины, забрал ключи от легковушки, личные вещи убитого и уехал с места преступления.

Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в ходе расследования, подтвердила, что 41-летний мужчина, стрелявший в пенсионера, как на момент совершения преступления, так и сейчас, не может осознавать свои действия и руководить ими.

Также было установлено, что с 2012 года он периодически проходил лечение в медицинских учреждениях, где оказывают психиатрическую помощь. Сейча подозреваемый находится под стражей в специализированном медицинском учреждении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор иностранцу, совершившему смертельное ДТП на Печерске. Водитель внедорожника в состоянии опьянения на скорости 130 км/ч протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги, находившиеся в последнем авто.

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