Ударили мужчину топором по голове и без сознания сбросили в озеро: в Киевской области суд вынес приговор убийцам

В Киевской области суд вынес приговор трем обвиняемым, которые, по версии следствия, убили своего знакомого. Они ударили мужчину топором по голове и без сознания сбросили в озеро, где он утонул.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Двое из злоумышленников проведут за решеткой следующие 10 лет, а третий – 11 лет.

"Событие произошло в марте 2023 года в одном из сел Бориспольского района. Во время распития спиртных напитков между одним из осужденных и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой несколько раз ударили топором по голове, от чего он потерял сознание. После этого трое мужчин связали руки и ноги потерпевшего проводом, положили его в коляску и отвезли в озеро, где скинули в воду", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что согласно выводам экспертизы смерть потерпевшего наступила от утопления. За поддержание публичного обвинения прокурорами Бориспольской окружной прокуратуры суд признал троих жителей Киевщины виновными в совершении умышленного убийства. В настоящее время мужчины находятся под стражей в следственном изоляторе.

Напомним, суд признал виновным жителя Киевщины, убившего дочь ударом ножа в сердце и пытавшегося убить сына. Муж пошел на преступление из-за ревности к жене и таким образом решил отомстить ей.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Коцюбинское Киевской области мужчина напал на женщину и нанес ей более 20 ударов ножом. От полученных ранений пострадавшая погибла на месте происшествия.

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