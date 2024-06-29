Нанес более 20 ударов ножом: под Киевом задержали подозреваемого в убийстве женщины

В поселке Коцюбинское Киевской области мужчина напал на женщину и нанес ей более 20 ударов ножом. От полученных ранений пострадавшая погибла на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях они получили сообщение от жителя Коцюбинского о том, что он обнаружил вблизи железнодорожного пути окровавленное тело женщины.

"На месте правоохранители установили: у пострадавшей более двух десятков ножевых ранений. В этот день оперативники и работники группы реагирования патрульной полиции задержали нападающего. Им оказался 31-летний житель Ирпеня", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали едва не убившего товарища мужчину. Во время конфликта злоумышленник нанес знакомому несколько ножевых ранений в живот.

Как сообщал OBOZ.UA, суд признал виновным жителя Киевщины, убившего дочь ударом ножа в сердце и пытавшегося убить сына. Муж пошел на преступление из-за ревности к жене и таким образом решил отомстить ей.

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