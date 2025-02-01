Ударил ножом в грудь: в Киевской области ссора между сожителями едва не закончилась убийством

В Обухове Киевской области ссора между мужчиной и женщиной едва не закончилась убийством. Злоумышленник во время конфликта ударил сожительницу ножом в грудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях 18:00 к ним из больницы поступило сообщение о том, что в городе Обухов мужчина нанес ножевое ранение своей сожительнице.

"Полицейские выяснили, что при распитии алкогольных напитков между мужчиной и женщиной возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил пострадавшую в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Травмированная 53-летняя женщина госпитализирована в больницу, пока угрозы ее жизни и здоровью нет", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители обнаружили 53-летнего злоумышленника и задержали его. По факту нанесения тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству в Шевченковском районе столицы. Во время конфликта злоумышленник простыней задушил товарища.

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