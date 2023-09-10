Ударил ножом и скрылся: в Киевской области мужчина чуть не убил пассажира авто. Фото

В Борисполе в Киевской области местный житель едва не убил мужчину. Злоумышленник подошел к потерпевшему и просто так ударил его ножом в грудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

"В Борисполе правонарушитель подошел к находившемуся в автомобиле потерпевшему, неожиданно нанес ему удар ножом в область грудной клетки и скрылся. Благодаря своевременному реагированию нарядов Бориспольского управления полиции Киевщины и патрульной полиции фигурант оперативно установлен. Им оказался 56-летний местный житель", – рассказали в пресс-службе.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в причастности к жестокому убийству бездомного. Злоумышленник нанес погибшему более 20 ударов ножом, после чего замотал тело в целлофан и оттащил в подвал соседнего дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей сестры. Якобы он попросил у родственницы деньги, а после отказа задушил ее ремнем от сумки.

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