Участвовал в 'сходке', где решали вопрос о переправке уклонистов: в Киеве задержали злоумышленника. Фото и видео

Правоохранители Киева задержали участника криминальной банды, участвовавшего в "сходке" так называемых криминальных авторитетов. На преступном собрании решали вопросы перераспределения контроля над группами, которые занимались переправкой уклонистов через границу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, 16 октября они еще одного из членов ранее разоблаченной преступной группировки. Это 24-летний житель Черниговской области непосредственно участвовал в "востоке" на территории столицы с участием других представителей криминалитета.

"Одна из главных причин собрания – принятие решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок ВЛК и документов, позволяющих беспрепятственно уехать лицу за границу и уклониться от службы в ВСУ", – рассказали в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении по факту организации, содействии в проведении или участии в преступном собрании. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские напомнили, что банда, в которую входил 24-летний подозреваемый, долгое время функционировала под "крышей" вора в законе. Деятельность этой и двух преступных групп полицейские ликвидировали в мае этого года.

Деньги, полученные от противоправной деятельности, участники преступных группировок использовали для наполнения "воровского общака" и финансовой поддержки осужденных подельников. По результатам проведенной спецоперации были задержаны лидеры и участники преступных групп, которые находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить членов преступной группировки во главе с так называемым "смотрящим". Злоумышленники в обмен на "спокойное и безопасное" пребывание требовали с арестантов СИЗО деньги на "общак".

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