Требовали от арестантов СИЗО деньги на "общак": в Киеве будут судить "смотрящего" и его подельников. Фото

В Киеве будут судить членов преступной группировки во главе с так называемым смотрящим. Злоумышленники в обмен на "спокойное и безопасное" пребывание требовали с арестантов СИЗО деньги на "общак".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Организатору "бизнеса" грозит до 15 лет тюрьмы, а его сообщникам до 12 лет.

"По данным следствия, 45-летний "смотрящий" за одним из корпусов Киевского СИЗО наладил схему вымогательства средств с арестантов и приобщил к ней двух сообщников. Лидер группировки определял суммы, которые должны были платить, а его доверенные лица – иждивенцы СИЗО – оказывали психологическое давление на них. Часть полученных преступным путем средств правонарушители распределяли между собой, остальные оставляли на так называемый общак", – рассказали в пресс-службе.

Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт в отношении членов преступной группы направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили инспектора Лукьяновского СИЗО, который систематически продавал каннабис арестантам. Стоимость "товара" колебалась от 800 до 2100 гривен.

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