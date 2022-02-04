Участников стрельбы возле СБУ в Киеве отправили за решетку. Фото

Юрий Сергиенко
Криминал
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Участников стрельбы возле СБУ в Киеве отправили за решетку. Фото

Суд избрал меру пресечения трем участникам стрельбы в Киеве на улице Владимирской – недалеко от здания Службы безопасности Украины. Всех их отправили под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева. Какой размер залога, не уточняется (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Стрельба в Киеве на Владимирской.

Решение принимал Шевченковский районный суд столицы.

Задержанные участники стрельбы.
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Подозреваемыми являются: 25- и 26-летние киевляне, а также 28-летний житель Черкасс. Правоохранители изъяли газовый баллончик, охотничьи карабины и патроны к ним.

Изъятое оружие.

Расследование ведется по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы.

Изъятое оружие.

Напомним, что стрельба в Киеве на Владимировской, 23 произошла 2 февраля. Тогда ранения получили два человека. По указанному адресу находится обменник криптовалюты, также рядом расположено здание СБУ.

Инцидент произошел на улице Владимирской, 23.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в этом же месте произошла другая стрельба. Тогда конфликт возник между компанией людей и сотрудниками охранной фирмы.

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