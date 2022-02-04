Участников стрельбы возле СБУ в Киеве отправили за решетку. Фото
Суд избрал меру пресечения трем участникам стрельбы в Киеве на улице Владимирской – недалеко от здания Службы безопасности Украины. Всех их отправили под стражу с возможностью внесения залога.
Об этом сообщается на сайте полиции Киева. Какой размер залога, не уточняется (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Решение принимал Шевченковский районный суд столицы.
Подозреваемыми являются: 25- и 26-летние киевляне, а также 28-летний житель Черкасс. Правоохранители изъяли газовый баллончик, охотничьи карабины и патроны к ним.
Расследование ведется по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, что стрельба в Киеве на Владимировской, 23 произошла 2 февраля. Тогда ранения получили два человека. По указанному адресу находится обменник криптовалюты, также рядом расположено здание СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в этом же месте произошла другая стрельба. Тогда конфликт возник между компанией людей и сотрудниками охранной фирмы.