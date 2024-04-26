Убытки на 7,7 млн грн при закупке тестов на гепатит: разоблачены чиновник Минюста и предприниматель. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве схему завладения бюджетными средствами при закупке тестов на гепатит. По информации следствия, деятельность главы одного из госучреждений Минюста и предпринимателя из Днепра нанесла ущерб государству на 7,7 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

"Служба безопасности и БЭБ разоблачили в Киеве схему завладения бюджетными средствами при закупке тестов на гепатит. Сделка нанесла ущерб бюджету Украины, а к ее организации причастен директор одного из учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в Службе безопасности, глава учреждения здравоохранения должен контролировать проведение закупки тест-систем для своевременного диагностирования болезни в местах лишения свободы, следственных изоляторах и мест содержания военнопленных. Проведенная проверка зафиксировала, что чиновник организовал рыночный мониторинг по упрощенным поисковым параметрам. Это привело к неверному определению его стоимости и в четыре раза завысило сумму закупки товара.

Победителем в тендере на закупку этих тестов стал коммерсант по Днепру. Предприниматель подделал данные об участии фирмы в проведении публичных закупок и сбыл товар на государственное предприятие. Кроме того, чтобы скрыть незаконно полученные бюджетные средства, злоумышленник перечислил их на подконтрольную фирму, специализирующуюся на оптовой торговле. В результате противоправной сделки государству нанесен экономический ущерб более чем на 7,7 млн грн.

Чиновник отстранен от занимаемой должности, сообщено о подозрении в служебной халатности и избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Руководитель частного предприятия подозревается в служебном подлоге, завладении средствами государственного бюджета в особо крупных размерах и их легализации, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Он взят под стражу.

Как сообщал OBOZ.UA, стражи порядка сообщили о подозрении директору частного общества, который, по информации следствия, "заработал" на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи Киевской области. В общей сложности он присвоил более 500 тысяч гривен.

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