Убили знакомого, инсценировав передозировку наркотиками: в Киеве суд вынес приговор двум мужчинам. Подробности

В Киеве суд вынес приговор двум мужчинам, которые убили своего знакомого. Они задушили свою жертву, инсценировав передозировку наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Преступники проведут за решеткой до 11 и 13 лет, в соответствии с тяжестью совершенного преступления.

Что известно

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева судом двух жителей Киева признаны виновными в умышленном убийстве знакомого, смерть которого они пытались выдать за передозировку наркотиками. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц", – рассказали в пресс-службе.

Как установило следствие, мужчины посуточно арендовали квартиру для досуга и употребляли там наркотики. Между ними возникла ссора, во время которой один из них ударил потерпевшего, а затем накрыл лицо подушкой. В это время его друзья держали погибшего так, чтобы он не мог сопротивляться.

Когда мужчина перестал дышать, ему в ногу вкололи неизвестное вещество. Таким образом сообщники пытались инсценировать смерть от передозировки наркотиками. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате комбинированной механической асфиксии, вызванной сжатием шеи и перекрытием носа и рта.

Суд признал злоумышленников виновными и отправил за решетку на длительные сроки. Материалы в отношении третьего участника преступления выделены в отдельное производство, которое сейчас находится на рассмотрении.

