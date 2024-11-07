Убили жителя Бучи за проукраинскую позицию: полицейские сообщили о подозрении двум российским офицерам. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении двум российским офицерам, причастным к военным преступлениям в Киевской области. В Буче они убили гражданского за проукраинскую позицию.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Оккупантам грозит пожизненное лишение свободы.

"Чтобы выжить в оккупации, мужчина объединился вместе с другими горожанами и жил с ними в одном доме. В день его гибели они отправились на местное кладбище для поминок матери одного из них в годовщину ее смерти. Там их заметили и выследили российские солдаты, которые проводили репрессивные мероприятия на оккупированных территориях и искали "нацистов", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили полицейские, вооруженные россияне вместе с командиром взвода ворвались в их дом, допросили собравшихся, приказали сдать свои мобильные телефоны для проверки на наличие фото их техники и переписок с представителями украинских сил безопасности и обороны. После этого оккупанты покинули территорию домовладения, запретив собравшимся выходить оттуда под угрозой расстрела.

Вскоре они вернулись и окружили территорию двора, в то время как командир взвода под дулом автомата вывел одного из мужчин в соседнюю лесополосу и расстрелял – от полученных ранений мужчина скончался на месте. Другим жильцам дома россияне сказали, что те должны быть благодарны, что обошлось только одной казнью, после чего категорически запретили им какое-либо взаимодействие с Силами обороны Украины и покинули территорию домовладения.

Правоохранители установили причастных к военному преступлению – это заместитель командира роты и командир взвода первой батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил РФ. Им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить военнослужащего страны-агрессора РФ, причастного к военным преступлениям. Злоумышленник расстрелял автомобили с гражданскими и детьми в Буче Киевской области.

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