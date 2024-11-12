Убийство военного из-за конфликта на дороге: в Киеве суд вынес приговор причастным к резонансному преступлению. Фото

В Киеве суд вынес приговор злоумышленнику, обвинившемуся в убийстве военного в Голосеевском районе. Он получил 13 лишения свободы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Правоохранители подчеркнули, что будут обжаловать такое решение суда

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор по делу о умышленном убийстве 34-летнего военнослужащего. Это произошло конфликта на дороге, который произошел 21 октября 2022 в Киеве на проспекте Академика Глушкова", – рассказали в прокуратуре.

Между военным, управлявшим легковушкой Hyundai, и 26-летним водителем Lexus возник спор по поводу первоочередности проезда. Во время конфликта пассажиры последнего авто избили потерпевшего, а водитель машины выстрелил в военного, после чего мужчины уехали с места инцидента. Военнослужащий Олексей Щербина от полученных травм скончался на месте.

Прокуратура просила суд признать водителя Lexus виновным в умышленном убийстве, совершенном по хулиганским мотивам и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Для двух обвиняемых в хулиганстве с применением оружия стражи порядка просили 7 лет тюрьмы.

По результатам судебного разбирательства водителя элитного авто суд признал виновным в совершении убийства и приговорил к 13 годам лишения свободы, обвиняемым в хулиганстве назначил по 3 года лишения свободы.

"Прокуратурой указанный приговор суда будет обжалован в апелляционном порядке. До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил жену. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом в грудь и шею.

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