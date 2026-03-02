Расстреляли гражданского в Буче: полицейские сообщили о подозрении трем оккупантам. Фото

Правоохранители установили еще трех российских военных, причастных к военным преступлениям в Буче Киевской области. Оккупанты расстреляли безоружного гражданского.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Что известно

Следователи установили, что во время временной оккупации Киевщины в марте 2022 года около 20 гражданских скрывались в одном из частных домов на территории города Буча, ожидая возможности эвакуации в столицу. Среди них был и 41-летний местный житель, который на собственном автомобиле пытался обеспечивать людей самым необходимым для обеспечения выживания.

Воспользовавшись относительным затишьем в небе, украинец в один из дней отправился в Гостомель, чтобы пополнить запасы. Там его на обустроенных российских позициях остановили российские военные. Оккупанты отобрали у мужчины автомобиль для собственных нужд.

Оставшись без средства передвижения, мужчина решил возвращаться домой пешком. Двигаясь вдоль железнодорожных путей, мужчина снова наткнулся на оккупантов. Они задержали его и начали жестоко избивать. Впоследствии российские военные обратились к своему командиру с вопросом, что делать с гражданским дальше. Тот отдал приказ расстрелять гражданского, что и выполнили двое солдат страны-агрессора. Тело погибшего оставалось на железнодорожных путях до деоккупации Киевской области украинскими войсками.

"В ходе проведения оперативных мероприятий, полицейские идентифицировали российских военных, причастных к совершению военного преступления. Установлено, что приказ на убийство отдал 24-летний командир штурмовой роты 234 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ. Непосредственными исполнителями расстрела стали двое его подчиненных – 33-летний старший сержант и 19-летний ефрейтор", – добавили в пресс-службе.

На основании собранных доказательств командиру штурмовой роты и двум его подчиненным следователи полиции заочно сообщили о подозрении по факту совершения военных преступлений (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлениям против гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили еще одного российского военного, причастного к совершению военных преступлений на территории Киевщины. Псковский снайпер расстреливал гражданских в городе Буча.

