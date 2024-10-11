Убил знакомого и вывез его тело в лес, чтобы скрыть преступление: суд вынес приговор жителю Киевщины

В Киевской области суд вынес приговор мужчине, который во время конфликта побил до смерти знакомого. Чтобы скрыть преступление, житель Фастовского района вывез тело погибшего в лес.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Следующие 13 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Событие случилось в октябре прошлого года. Злоумышленник, 47-летний житель области, во время ссоры со своим знакомым, нанес ему многочисленные удары по голове. От полученных травм 52-летний пострадавший погиб на месте", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в полиции, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник положил тело в багажное отделение автомобиля и вывез в лес. В настоящее время приговором Киево-Святошинским районным судом Киевской области мужчина признан виновным в умышленном убийстве.

Напомним, в гостинице города Бровары Киевской области житель столицы из-за неприязненных отношений предложил своему знакомому убить уроженца Львовщины. Последний застрелил свою жертву и скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители столицы задержали мужчину, который в Киеве, по информации следствия, задушил женщину ради драгоценностей и ее автомобиля. После этого злоумышленник скрылся в Чернигове.

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