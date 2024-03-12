Убил знакомого и два года прятал его тело в доме под полом: в Киевской области задержали злоумышленника. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который в феврале 2022 убил своего знакомого. Чтобы скрыть преступление, он зарыл тело под полом в собственном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в феврале 2022 года во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту многочисленные удары по голове и туловищу по деревянным рубелем. Потерпевший получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, от которых скончался на месте преступления", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал тело убитого под полом в помещении собственного дома, присыпал его глиной, мусором и накрыл досками. Благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям установлена причастность жителя Киевщины к убийству потерпевшего, два года считавшегося без вести пропавшим.

В ходе обыска у нарушителя обнаружено тело убитого и изъят корпус гранаты и два запала к гранатам. Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить 34-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве. Он задушил беспомощного пенсионера, за которым должен был ухаживать, а тело спрятал под вещами в ванной.

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