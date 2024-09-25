Убил товарища из-за ревности к общей знакомой: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству. Злоумышленник из-за ревности ударил соперника ножом в шею.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от врачей о том, что в Дарницком районе в здании по улице Оросительной они обнаружили тело 39-летнего мужчины с ножевым ранением шеи.

"В дальнейшем полицейские установили, что в тот вечер несколько товарищей распивали алкогольные напитки. Впоследствии, между двумя мужчинами возникла ссора на почве ревности к общей знакомой, переросшей в драку. В качестве аргумента один из соперников схватил нож, ударил им другого в шею и скрылся, оставив орудие преступления на месте", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что к правонарушению причастен 36-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж и тяжких телесных повреждений. Злоумышленника в течение нескольких часов разыскали и задержали.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева 33-летняя женщина с ножом напала на новую девушку бывшего мужчину. Злоумышленница пришла на встречу для решения вопросов, связанных с воспитанием общего ребенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!