Убил пенсионерку из-за того, что она отказалась угостить алкоголем: полицейские Киевщины задержали рецидивиста. Видео

Правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил женщину в Киевской области. Во время конфликта злоумышленник ударил пенсионерку по голове молотком, затем ножом в шею, в результате чего последняя скончалась.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, событие произошло в Рокитнянской общине Киевской области. К медикам обратился мужчина, который пришел к своей сестре домой и обнаружил ее тело со следами насильственной смерти на пороге дома.

Как отметили в полиции, предполагаемого 54-летнего злоумышленника разыскали и задержали на вокзале Киева, где он скрывался.

"Мужчина объяснил, что конфликт между ним и 82-летней умершей случился из-за отказа женщины угостить его алкоголем. Обидчик ударил потерпевшую тупой частью молотка по голове, а после того, как она упала, нанес два удара ножом в шею", – рассказали в пресс-службе.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, едва не убил мужчину. Он спровоцировал драку с жителем Днепровского района, когда тот на улице выгуливал собаку, а затем несколько раз ударил ножом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!