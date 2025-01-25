Спровоцировал драку и едва не убил мужчину, когда тот выгуливал собаку: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, едва не убил мужчину. Он спровоцировал драку с жителем Днепровского района, когда тот на улице выгуливал собаку, а затем несколько раз ударил ножом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от женщины о том, что на одной из улиц Днепровского района дерутся двое мужчин и один из них тяжело ранен.

"По ориентировке, полученной от свидетелей, правоохранители оперативно разыскали и задержали нападающего, 47-летнего местного жителя, в его доме недалеко от места происшествия. Оказалось, что у мужчины были неприязненные отношения с пострадавшим, поэтому когда встретил его на улице с домашним любимцем, спровоцировал драку и ножом нанес удары мужчине в живот и грудь", – рассказали правоохранители.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту нанесения умышленного тяжкого ранения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, чуть не убил родного брата. В Деснянском районе Киева злоумышленник во время ссоры на улице ударил ножом родственника в грудь и скрылся.

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