Пришел сделать замечания по громкой музыке: в Киеве мужчина во время конфликта зарезал соседа. Фото

В Киеве мужчина пришел к соседу сделать замечания из-за громкой музыки и во время разговора трижды ударил его ножом. От полученных ранений последний скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет заключения.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о драке в одной из многоэтажек в Соломенском районе.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки, которого врачи срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Позже полицейские выяснили, что пострадавший в своей квартире вместе со знакомыми распивали алкогольные напитки и громко слушали музыку. В это время к нему пришел сосед с товарищем с требованием прекратить шум. Во время конфликта один из мужчин нанес владельцу квартиры три удара ножом в грудь и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что потерпевший от полученных травм скончался в больнице. Злоумышленника через несколько часов разыскали и задержали – им оказался киевлянин, 2002 года рождения. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуратура отстояла в апелляции приговор жителю Киевщины, убившему бывшую жену. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник расчленил и сжег тело женщины.

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