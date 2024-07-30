Убил брата разбитой бутылкой: будут судить жителя Киева. Фото

В Киеве будут судить мужчину, убившего своего брата. Во время ссоры злоумышленник разбитой бутылкой нанес смертельные ранения родственнику.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"В конце февраля в Соломенское управление полиции поступило сообщение от врачей о том, что в квартире они обнаружили без признаков жизни 43-летнего местного жителя. В ходе следствия сотрудники полиции установили, что в тот вечер между братьями, которые вместе распивали спиртные напитки, разразился конфликт. Нарушитель, разбив бутылку, несколько раз ударил стеклом 43-летнего потерпевшего. Последний погиб до приезда врачей", – рассказали в пресс-службе.

Тогда полицейские задержали 47-летнего киевлянина и сообщили ему о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего метр человека. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали четырех мужчин, похитивших иностранца, силой "выбили" у него доступ к криптовалюте стоимостью почти 7 миллионов гривен, а затем задушили. После этого злоумышленники вывезли тело убитого в лес и зарыли.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор двум жителям Киева за умышленное убийство бывшей жены одного из них – соучредителя строительной компании Елены Лесной. После совершения преступления они забрали золотые украшения, деньги и автомобиль.

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