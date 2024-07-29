Похитили и убили иностранца ради биткоинов на 7 млн грн: в Киеве задержали четырех злоумышленников. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали четырех мужчин, похитивших иностранца, силой "выбили" у него доступ к криптовалюте стоимостью почти 7 миллионов гривен, а затем задушили. После этого злоумышленники вывезли тело убитого в лес и зарыли.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

По словам правоохранителей, информация о похищении мужчины поступила к ним около полуночи. Жители дома в Соломенском районе услышали крики и увидели, как несколько неизвестных бьют и силой сажают в автомобиль мужчину.

"Немедленно в Киеве и Киевской области была введена специальная полицейская операция по поиску и задержанию похитителей. Тщательная работа всех служб полиции дала результат – полицейские установили, что к похищению 29-летнего иностранца причастны четверо мужчин в возрасте от 24 до 29 лет. В результате проведения спецоперации правоохранительные при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали всех фигурантов", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что злоумышленники заранее готовились к преступлению. Они узнали, что у мужчины биткоины, стоимость которых составляет несколько миллионов гривен, и решили ими завладеть. Они отследили его адрес проживания и около полуночи, когда он вернулся домой, избили, силой затащили в автомобиль и вывезли в заброшенное здание на территории Киевской области.

Там они силой заставили потерпевшего перечислить биткоины на их криптокошелек, после чего убили мужчину. Чтобы скрыть следы преступления сменили номерные знаки и внешний вид автомобиля, а тело вывезли в лес, где закопали, а криптовалюту обналичили.

Следователи открыли четыре уголовных производства, в частности по факту умышленного убийства по корыстным мотивам, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде заключения под стражу без возможности внесения залога.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, суд признал виновным иностранца, убившего водителя такси и завладевшего его автомобилем. Затем злоумышленник вывез тело погибшего в Киевскую область, где оставил на обочине и поджег.

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