Убийство водителя на АЗС в Киеве: подозреваемому избрали меру пресечения. Подробности и фото

В Киеве суд избрал меру пресечения мужчине, подозреваемого в убийстве водителя на АЗС в Святошинском районе. Он будет находиться под стражей до 16 ноября 2024 года

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемый никаких показаний не дает, мотивы своих поступков не объясняет.

"По ходатайству прокуроров Святошинской окружной прокуратуры Киева 41-летнему киевлянину, подозреваемому в умышленном убийстве пенсионера на автозаправочной станции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, по данным следствия, 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль Honda Accord. После короткого разговора злоумышленник выстрелил в голову водителя, после чего забрал ключи от машины, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления.

Впоследствии его задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве по корыстным мотивам, разбоях, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Славутич Киевской области мужчина во время ссоры забил до смерти знакомую. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вывез тело погибшей в лес и закопал там.

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