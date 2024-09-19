Убийство на АЗС в Киеве: у задержанного провели обыск и сообщили о подозрении. Фото

Задержанному за убийство на АЗС уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве, завладении автомобилем, разбоях и хранении оружия. У мужчины также прошли обыски.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Досудебное расследование проводит Святошинское управление полиции Киева.

Задержанному инкриминируют умышленное убийство по корыстным мотивам, незаконное завладение транспортным средством, разбой и незаконное обращение с оружием.

По данным следствия, 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге, подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки Honda Accord.

После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления. Автомобиль мужчина припарковал возле гаража, находящегося в его пользовании, где стоял и его автомобиль.

Через некоторое время стрелка задержали сотрудники полиции в порядке ст. 208 УПК РФ.

Известно, что он киевлянин. Ему 41 год. Мотивы своих действий мужчина объяснить не может, поскольку предположительно находится под действием неизвестных препаратов. У него взят анализ на содержание в организме наркотических или психотропных веществ.

Во время обыска у подозреваемого дома изъяли корпус гранаты Ф-1 и пыл. Также у мужчины нашли документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение ряда особо тяжких преступлений мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Святошинском районе Киева в среду, 18 сентября, на АЗС произошло убийство. Предварительно, в результате конфликта злоумышленник застрелил водителя легковушки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области задержан мужчина, который, по информации следствия, жестоко убил сожительницу. Во время ссоры он облил женщину бензином и поджег, в результате чего потерпевшая погибла.

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