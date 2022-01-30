Убийство супругов на Киевщине: подозреваемого нашли, выяснились детали преступления. Фото и видео

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве супругов-предпринимателей под городом Васильков на Киевщине. Им оказался 52-летний местный мастер, у которого с погибшими возник конфликт.

Мужчину убийца забил молотком, а женщину жестоко зарезал. О деталях преступления сообщил начальник ГУ Нацполиции в области Андрей Небытов в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео 18+, доскролльте новость до конца).

"С изуродованными телами супругов палач ехал по городу, а затем кинул фургон неподалеку центра Василькова. Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия. Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови", – отметил он.

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Установлено, что погибшие были предпринимателями из Волынской области – они доставляли заказанную древесину в цеха, которые занимались изготовлением мебели. В субботу, 29 января, супруги приехали в один из таких мебельных цехов Обуховского района. Там между мастером и волынянином вспыхнул конфликт.

"Цеховик не сдержал ярости, схватился за молоток, ударил предпринимателя, далее зарезал и его жену. А чтобы "замести следы", спрятал тела убитых в их же авто и увез подальше от места совершения преступления", – рассказал Небытов.

По его словам, копы вычислили маршрут движения нападающего и оперативно установили, где именно и как произошло убийство.

Подозреваемый 52-летний мастер был задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января в Дарницком районе Киева в подъезде жилого дома неизвестный несколько раз ударил ножом местного жителя. От полученных ран киевлянин скончался на месте происшествия.