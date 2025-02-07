Убийство подростка в фуникулере Киева: свидетелям угрожают расправой, а рассмотрение дела пытаются затянуть

Людям, свидетелям по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на фуникулере в Киеве, угрожают физической расправой. Кроме того, адвокаты обвиняемого затягивают рассмотрение дела в суде.

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Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Станислав Иваницкий, передает Телеканал Киев. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

В адрес некоторых свидетелей и других лиц поступают угрозы физической расправы. Также развернута позорная дискредитационная компания, направленная на очернение памяти Максима (убитого парня. – Ред.). Пишут разные выдумки, чтобы опозорить его честное имя. Мы считаем, что такие действия недопустимы и не без основания подозреваем, что это делается со стороны обвиняемого", – добавил Иваницкий.

Кроме того, по его словам, адвокаты сотрудника УГО делают "все возможное, чтобы затянуть рассмотрение дела".

"Неоднократно судебное заседание срывалось именно из-за неявки защитников (обвиняемого – Ред.)", – подчеркнул Иваницкий.

Напомним, 7 апреля 2024 г. на верхней станции столичного фуникулера работник УГО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой подростков. После выхода из вагона, дождавшись несовершеннолетнего, подозреваемый по хулиганским мотивам толкнул его. В результате падения потерпевший разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи, от которого умер до приезда врачей.

Тогда из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен 29-летний Артем Косов, работающий водителем в Управлении государственной охраны Украины. Трагедию прокомментировали в УГО, где подтвердили, что нападающим оказался их сотрудник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, изнасиловал и убил пенсионерку. Преступление было совершено в августе прошлого года в Святошинском районе города.

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