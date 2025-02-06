Пригласил пенсионерку на свидание, а потом изнасиловал ее и убил: в Киеве будут судить рецидивиста. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, изнасиловал и убил пенсионерку. Преступление было совершено в августе прошлого года в Святошинском районе города.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"В августе 2024 года в зеленой зоне в Святошинском районе обнаружили задушенную 69-летнюю женщину. Как впоследствии установила экспертиза, жертву также изнасиловали, в результате чего она получила многочисленные повреждения внутренних органов", – сообщили в пресс-службе.

Как установили следователи, убитая пенсионерка пошла на свидание со знакомым, который в 2005 году был осужден за изнасилование и воровство в Автономной Республике Крым. За решеткой он должен был провести 15 лет, впрочем освободился на несколько лет раньше. Мужчина пришел на встречу с цветами, на местном рынке купил женщине по ее просьбе овощи и угостил алкоголем.

В дальнейшем между пенсионеркой и злоумышленником, когда они отдыхали на природе, возник конфликт, во время которого мужчина изнасиловал знакомую, а затем задушил. После этого он накрыл тело женщины покрывалом и убежал домой.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт относительно 50-летнего подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор известному фотографу Александру Ктиторчуку, обвиняемому в неоднократном изнасиловании малолетних и несовершеннолетних девочек. Злоумышленника разоблачили правоохранители Киевской области.

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