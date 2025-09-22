Убийство подростка в фуникулере Киева: суд вынес приговор по резонансному делу

В Шевченковском райсуде Киева в понедельник, 22 сентября, суд вынес приговор по делу убийства подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере. Обвиняемого сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Рассмотрение дела длилось более года.

Что известно

Так, в понедельник, 22 сентября, Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу убийства подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере.

Обвиняемый сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов признан виновным в совершении тяжкого преступления и приговорен к пожизненному заключению.

Что предшествовало

7 апреля 2024 года в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из осколков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

На тот момент из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен Артем Косов, который работал водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина – обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивает защита обвиняемого Артема Косова и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.

