Убийство подростка в фуникулере Киева: суд оставил работника УГО под стражей, несмотря на ходатайство адвокатов

В Киеве суд оставил под стражей сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в убийстве подростка в столичном фуникулере 7 апреля. Его адвокаты просили смягчения меры пресечения – в виде домашнего ареста.

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Об этом сообщило espreso.tv. Ему грозит пожизненное заключение.

"Подозреваемого в убийстве подростка в фуникулере Артема Косова оставили под стражей. Напомним, защита Косова просила смягчения меры пресечения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокаты обвиняемого, аргументируя свое ходатайство, утверждали, что у него хорошие характеристики и ему должны ослабить меру пресечения, заменив ее на домашний арест. Также защитники Косова говорили, что у мужчины больные родители и он должен быть с ними и заботиться о них под домашним арестом.

Напомним, 7 апреля 2024 г. на верхней станции столичного фуникулера работник УГО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой подростков. После выхода из вагона, дождавшись несовершеннолетнего, подозреваемый по хулиганским мотивам толкнул его. В результате падения потерпевший разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи, от которого умер до приезда врачей.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

Из собственных источников стало известно, что к трагедии причастен 29-летний Артем Косов, который работает водителем в Управлении государственной охраны Украины. Трагедию прокомментировали в УГО, где подтвердили, что нападающим оказался их сотрудник.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице скончался "житомирский стрелок" Анатолий Захаренко, его обвиняли в убийстве семи ветеранов АТО возле сельского пруда в с. Новоселица Попельнянского района Житомирской области более четырех лет назад.

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