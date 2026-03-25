Убийство подростка в фуникулере Киева: суд оставил без изменений приговор Артему Косову. Подробности

В Киеве суд оставил без изменений приговор Артему Косову по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере. Злоумышленник приговорен к пожизненному лишению свободы.

Видео дня

Об этом сообщили медиа. Преступление было совершено 7 апреля 2024 года.

Что известно

Так, в среду, 25 марта, суд рассмотрел апелляцию Артема Косова по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере.

Злоумышленник просил заменить приговор в виде пожизненного заключения на обвинение по статье 119 Уголовного кодекса – убийство по неосторожности. Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 5 лет заключения или ограничения свободы.

Заслушав доводы сторон, суд не удовлетворил апелляцию Косова и оставил его без изменений – пожизненное лишение свободы.

Что предшествовало

7 апреля 2024 года в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из осколков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

На тот момент из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен Артем Косов, который работал водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина – обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивает защита обвиняемого Артема Косова, и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!