Убийство подростка на фуникулере в Киеве: свидетели и экспертиза показали, что Косов действовал намеренно

В Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего киевлянина Максима Матерухина. Свидетели и экспертиза подтвердили, что работник УГО Артем Косов действовал умышленно, а версия о случайном падении – исключена

Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

"Цинизм. Отсутствие раскаяния. Никакого сожаления. Именно это я увидел в обвиняемом во время сегодняшнего судебного заседания по делу об убийстве Максима Матерухина. Заседание началось с повторного допроса двух свидетелей. Это было необходимо из-за отсутствия звукозаписи в материалах судебного производства – чтобы в будущем не возникло оснований для отмены приговора", – говорится в сообщении.

По словам генпрокурора, свидетели подтвердили – действия Косова были умышленными. Это также подтвердили и выводы комплексной судебно-медицинской, медико-криминалистической и трасологической экспертизы. Эксперты установили, что телесные повреждения у подростка образовались в результате целенаправленных действий обвиняемого. Версия о случайном падении – исключена.

Сейчас суд перешел к стадии дебатов Сторона обвинения выступила с речью, проанализировала все доказательства и отметила, что это было умышленное убийство из хулиганских побуждений.

"Мы просим суд признать Косова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины, и назначить ему наказание – пожизненное лишение свободы. Я считаю, что это единственное возможное наказание, максимально приближенное к справедливости. Но полноценной справедливости здесь нет и не может быть", – подчеркнул Кравченко

Следующее заседание состоится 17 сентября. Дебаты будут продолжаться, после чего суд должен уйти в совещательную комнату для принятия решения.

Что предшествовало

7 апреля 2024 года в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из осколков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

На тот момент из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен Артем Косов, который работал водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина – обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивает защита обвиняемого Артема Косова, и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.

