"У них были прекрасные отношения с братиком": отец убитого на фуникулере в Киеве подростка растрогал до слез зал выступлением на суде. Видео
Отец убитого на фуникулере в Киеве Максима Матерухина растрогал присутствующих в судебном зале рассказом о своем сыне. Большинство людей, которые пришли на заседание, расплакались.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
Что известно
"Они были лучшими друзьями – у них были отличные отношения с братиком. И сейчас он очень без него (Максима. – Ред.) страдает. Мне до сих пор очень тяжело смотреть на видео и фото Максима – особенно где он маленький, или вдвоем с братиком. У меня начинают появляться слезы на глазах", – рассказал со слезами в голосе отец убитого подростка.
Он добавил, что во время судебных заседаний неоднократно видел улыбки матери обвиняемого и его адвоката, когда показывали видео убийства Максима и его окровавленное тело.
Стоит добавить, что во время речи мужчины в судебном зале плакало большинство присутствующих.
Что предшествовало
7 апреля 2024 года в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из осколков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.
На тот момент из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен Артем Косов, который работал водителем в Управлении государственной охраны Украины.
Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.
Как сообщал OBOZ.UA, мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина – обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивает защита обвиняемого Артема Косова, и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.
